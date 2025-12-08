Lkw rutscht von der A2: Fahrer wird im Inneren eingeklemmt

Ostingersleben - Am Montagabend krachte es auf der A2 in Richtung Berlin : Aufgrund des Wetters war ein Lkw-Fahrer von der Straße abgekommen.

Ein Lkw ist bei Regen von der Autobahn abgekommen. © Polizeiinspektion Magdeburg

Gegen 17.30 Uhr war ein 50 Jahre alter Brummifahrer auf der Autobahn unterwegs, als er auf Höhe der Ortschaft Ostingersleben (Sachsen-Anhalt) die Kontrolle über sein Gespann verlor.

Wegen der regennassen Fahrbahn kam der Lkw ins Schleudern und rutschte rechts in den Straßengraben.

Der Schlepper kippte auf die Seite und schloss den Fahrer im Inneren ein, teilte die Polizeiinspektion Magdeburg mit.

Durch die Hilfe anderer Autofahrer konnte der 50-Jährige befreit werden. Er blieb glücklicherweise unverletzt.