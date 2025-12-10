Lastwagen kracht auf A2 in Stauende: Fahrer stirbt, Strecke voll gesperrt

Braunschweig - Auf der A2 nahe dem Autobahnkreuz Braunschweig-Nord ( Niedersachsen ) ist am frühen Mittwochmorgen ein Lastwagenfahrer bei einem Unfall tödlich verunglückt.

Aktuell wird der Verkehr über die Anschlussstelle Flughafen abgeleitet. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Ein Sattelzug war laut der Autobahnpolizei Braunschweig gegen 6 Uhr auf ein Stauende aufgefahren. Hierbei wurden zwei weitere Lastwagen aufeinandergeschoben.

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, wurde der Fahrer des ersten Lasters bei dem Unfall tödlich verletzt. Die anderen Beteiligten blieben jedoch unverletzt.

Bei dem Unfallopfer soll es sich um einen 35-Jährigen handeln. Er wurde durch die Wucht des Aufpralls in seinem Führerhaus eingeklemmt und konnte nur tot geborgen werden.

Es entstand ein Schaden von etwa 75.000 Euro.

Seit dem Morgen ist die A2 ab dem Autobahnkreuz Braunschweig-Nord in Richtung Hannover wegen Bergungs- und Aufräumarbeiten voll gesperrt.