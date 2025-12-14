Zu Fuß auf Autobahn unterwegs! 23-Jähriger wird von Auto erfasst und stirbt

Geschendorf - Schrecklicher Unfall auf der A20 ! In der Nacht zu Sonntag ist ein 23 Jahre alter Mann bei Geschendorf ( Kreis Segeberg ) von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden.

Auf der A20 ist ein 23 Jahre alter Mann, der zu Fuß unterwegs war, von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. © Florian Sprenger

Wie ein Sprecher der Polizei-Leitstelle auf TAG24-Nachfrage erklärte, war das Opfer gegen 1.30 Uhr aus bislang noch ungeklärter Ursache zu Fuß auf der Autobahn unterwegs.

Unmittelbar hinter der Anschlussstelle Geschendorf wurde der Mann von einem Auto, das in Richtung Bad Segeberg fuhr, erfasst.

Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort verstarb.

Die Person am Steuer des Fahrzeugs blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt.