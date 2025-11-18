Schwerer Crash auf der A20: Feuerwehr und Polizei im Einsatz
Von Lea Albert
Jarmen/Neubrandenburg - Nach einem schweren Unfall bei Jarmen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist die A20 in Fahrtrichtung Rostock aktuell voll gesperrt.
Es handele sich um einen "schweren Autounfall", sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums in Neubrandenburg der Deutschen Presse-Agentur.
Weitere Details zum Unfall und möglichen Verletzten nannte sie nicht.
Zuvor hatte der "Nordkurier" berichtet. In dem Bericht hieß es unter anderem, dass ein Kleinwagen an einer Brückenüberführung zwischen Völschow und Jarmen auf ein Fahrzeug der Straßenmeisterei aufgefahren sei.
Ein Mensch sei in einem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr sowie ein Rettungshubschrauber sind laut einem Online-Bericht der Zeitung im Einsatz.
