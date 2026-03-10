Mit mehreren Tonnen Stahl beladener Lkw kippt um: A21 heute Abend voll gesperrt!

Travenbrück - Am Dienstagmorgen kam es auf der A21 in Höhe Travenbrück ( Schleswig-Holstein ) zu einem Lkw-Unfall.

Der Lkw-Fahrer kam von der A21 ab und kippte um. © Polizeidirektion Ratzeburg

Nach den bisherigen Kenntnissen fuhr gegen 5.55 Uhr ein Lkw-Fahrer zwischen den Anschlussstellen Bad Oldesloe-Nord und Leezen von der Straße ab, teilte die Polizei mit.

Der 29-jährige Fahrer kam aus noch unklarer Ursache rechts von der Straße ab. Dabei kippte er um und blieb auf der rechten Fahrzeugseite neben der Autobahn liegen, so die Polizei.

Vorsorglich wurde der Lkw-Fahrer in ein Krankenhaus gebracht, obwohl er unverletzt erschien. Momentan wird der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Damit der Lkw mit einer Ladung von ungefähr 24 Tonnen Stahlprofil geborgen werden kann, muss die A21 ab 18 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt werden.