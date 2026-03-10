Mit mehreren Tonnen Stahl beladener Lkw kippt um: A21 heute Abend voll gesperrt!
Travenbrück - Am Dienstagmorgen kam es auf der A21 in Höhe Travenbrück (Schleswig-Holstein) zu einem Lkw-Unfall.
Nach den bisherigen Kenntnissen fuhr gegen 5.55 Uhr ein Lkw-Fahrer zwischen den Anschlussstellen Bad Oldesloe-Nord und Leezen von der Straße ab, teilte die Polizei mit.
Der 29-jährige Fahrer kam aus noch unklarer Ursache rechts von der Straße ab. Dabei kippte er um und blieb auf der rechten Fahrzeugseite neben der Autobahn liegen, so die Polizei.
Vorsorglich wurde der Lkw-Fahrer in ein Krankenhaus gebracht, obwohl er unverletzt erschien. Momentan wird der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.
Damit der Lkw mit einer Ladung von ungefähr 24 Tonnen Stahlprofil geborgen werden kann, muss die A21 ab 18 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt werden.
A21 voll gesperrt: Umleitungen ausgeschildert
Laut Polizeiangaben wird von einer mehrstündigen Sperrung ausgegangen. Deswegen sollen Autofahrer mit Verkehrsbehinderungen auf den Umleitungsstrecken rechnen.
Voraussichtlich soll die Sperrung bis 2 Uhr nachts (11. März) andauern, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit.
Die entsprechenden Umleitungen sind mit mobilen Anzeigetafeln ausgeschildert.
Titelfoto: Polizeidirektion Ratzeburg