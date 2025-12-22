Schlimmer Unfall auf der A21: Laster kracht in stehendes Fahrzeug

Bad Segeberg - Am Montagmittag ist ein Laster auf der A21 bei Bad Segeberg in ein Fahrzeug der Straßenmeisterei gekracht. Der Fahrer wurde im Führerhaus eingeklemmt.

Der Fahrer wurde in seiner Kabine eingeklemmt. © NEWS5 / René Schröder

Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, sei der Lkw gegen 11.30 Uhr in Fahrtrichtung Hamburg zwischen den Anschlussstellen Wahlstedt und Bad Segeberg Nord mit einem Laster kollidiert, der Böschungsarbeiten absicherte.

Durch den heftigen Crash wurde das Fahrzeug der Straßenmeisterei in den Graben geschoben. Der Fahrer des auffahrenden Lasters sei im Führerhaus eingeklemmt worden.

Er muss von den Rettungskräften befreit werden. Ein Rettungshubschrauber sei bereits gelandet und stehe für den Abtransport bereit, so der Sprecher.

Über die Schwere der Verletzung konnte die Polizei noch keine Angaben machen.