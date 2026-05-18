Autofahrer bei Unfall mit Lkw schwer verletzt: A21 voll gesperrt

Bad Segeberg - Bei einem Unfall mit einem Lastwagen auf der A21 ist am frühen Montagmorgen ein Autofahrer schwer verletzt worden.

Ein Mann (41) wurde nach einem Unfall auf der A21 mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Nach Angaben der Polizei kollidierten gegen 6 Uhr kurz hinter der Anschlussstelle Trappenkamp in Fahrtrichtung Bad Segeberg ein Lastwagen und ein Auto.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Lastwagen gerade auf die Autobahn aufgefahren, als das nachfolgende Auto auf den Lkw krachte. Durch den Zusammenstoß stellte sich der Lastwagen quer.

Der 41 Jahre alte Autofahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Zum Zustand des Lastwagenfahrers lagen zunächst keine Informationen vor. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.