Autofahrer bei Unfall mit Lkw schwer verletzt: A21 voll gesperrt
Von Laura Heide, Jana Steger
Bad Segeberg - Bei einem Unfall mit einem Lastwagen auf der A21 ist am frühen Montagmorgen ein Autofahrer schwer verletzt worden.
Nach Angaben der Polizei kollidierten gegen 6 Uhr kurz hinter der Anschlussstelle Trappenkamp in Fahrtrichtung Bad Segeberg ein Lastwagen und ein Auto.
Ersten Erkenntnissen zufolge war der Lastwagen gerade auf die Autobahn aufgefahren, als das nachfolgende Auto auf den Lkw krachte. Durch den Zusammenstoß stellte sich der Lastwagen quer.
Der 41 Jahre alte Autofahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.
Zum Zustand des Lastwagenfahrers lagen zunächst keine Informationen vor. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.
Die A21 Kiel Richtung Bargteheide wurde zwischen den Anschlussstellen Trappenkamp und Daldorf wegen des Unfalls gesperrt. Wie lange die Sperrung noch andauern wird, ist nicht bekannt.
Titelfoto: Carsten Rehder/dpa