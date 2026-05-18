VW-Fahrer bei Unfall mit Lkw lebensgefährlich verletzt: A21 nach stundenlanger Sperrung wieder frei

Bad Segeberg - Bei einem Unfall mit einem Lastwagen auf der A21 ist am frühen Montagmorgen ein Autofahrer lebensbedrohlich verletzt worden. Nach rund fünf Stunden wurde die Autobahn-Sperrung Richtung Bargteheide wieder aufgehoben.

Ein Mann (41) wurde nach einem Unfall auf der A21 mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Nach Angaben der Polizei kollidierten gegen 6 Uhr kurz hinter der Anschlussstelle Trappenkamp in Fahrtrichtung Bad Segeberg ein Lastwagen und ein VW.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Lastwagen gerade auf die Autobahn aufgefahren, als das nachfolgende Auto auf den Lkw krachte. Durch den Zusammenstoß stellte sich der Lastwagen quer.

Der 41 Jahre alte Autofahrer erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der 53-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt.

Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache und sucht Zeugen. Insbesondere der Fahrer eines weißen BMW der 5-er Baureihe, der zeitgleich in derselben Richtung fuhr, wird gebeten, sich mit der Autobahnpolizei in Verbindung zu setzen. Die Ermittler sind unter der Rufnummer 04551-8843440 zu erreichen.