Nach Unfall auf A23: Kinder werden in Streifenwagen zur Schule gefahren

Elmshorn - Das passiert auch nicht alle Tage! Zwei Mädchen sind nach einem Unfall auf der A23 am Donnerstagmorgen bei Elmshorn mit einem Streifenwagen zur Schule gebracht worden.

Der BMW war auf der A23 bei Elmshorn ins Schleudern geraten und in die Leitplanke gekracht. © Florian Sprenger

Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, war der 41 Jahre alter Vater der Kinder zuvor kurz hinter der Anschlussstelle Horst/Elmshorn aufgrund der Witterungsbedingungen mit seinem BMW ins Schleudern geraten und gegen die Leitplanke gekracht. Der Wagen kam auf dem Standstreifen zum Stehen.

Eines der beiden Mädchen (10) wurde bei dem Unfall leicht verletzt, musste aber nicht ins Krankenhaus.

Gemeinsam mit ihrer Schwester wurde es anschließend in einen Streifenwagen gesetzt und zur Schule gebracht.