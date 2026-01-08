Nach Unfall auf A23: Kinder werden in Streifenwagen zur Schule gefahren
Elmshorn - Das passiert auch nicht alle Tage! Zwei Mädchen sind nach einem Unfall auf der A23 am Donnerstagmorgen bei Elmshorn mit einem Streifenwagen zur Schule gebracht worden.
Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, war der 41 Jahre alter Vater der Kinder zuvor kurz hinter der Anschlussstelle Horst/Elmshorn aufgrund der Witterungsbedingungen mit seinem BMW ins Schleudern geraten und gegen die Leitplanke gekracht. Der Wagen kam auf dem Standstreifen zum Stehen.
Eines der beiden Mädchen (10) wurde bei dem Unfall leicht verletzt, musste aber nicht ins Krankenhaus.
Gemeinsam mit ihrer Schwester wurde es anschließend in einen Streifenwagen gesetzt und zur Schule gebracht.
Die A23 war ab 8 Uhr für rund eine Stunde in Richtung Süden gesperrt. Aufgrund der Bergungsarbeiten ist derzeit nur der linke Fahrstreifen befahrbar.
Titelfoto: Florian Sprenger