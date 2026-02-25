Reifen platzt mitten auf der Autobahn: Fahrer kracht mit Lkw in Zaun

Hohenfelde - Schwerer Unfall auf der A23 : Am Mittwochnachmittag landete ein Fahrer gegen 15.30 Uhr mit seinem Lkw in einem Zaun neben der Fahrbahn.

Wegen eines Reifenplatzers ist ein Fahrer mit seinem Lkw auf der A23 verunfallt. © Florian Sprenger

Grund dafür sei ein Reifenplatzer gewesen, so ein Polizeisprecher auf Nachfrage von TAG24.

Nach der Panne sei das Fahrzeug von der Straße abgekommen und im Abfahrtsbereich zur Anschlussstelle Hohenfelde in der Bankette neben dem Fahrbahnrand schließlich zum Stehen gekommen.

Um die Straße von Reifenteilen zu räumen, hatte sich der Verkehr zunächst gestaut. Gesperrt werden musste die A23 an der Unfallstelle allerdings nicht.