Reifen platzt mitten auf der Autobahn: Fahrer kracht mit Lkw in Zaun
Hohenfelde - Schwerer Unfall auf der A23: Am Mittwochnachmittag landete ein Fahrer gegen 15.30 Uhr mit seinem Lkw in einem Zaun neben der Fahrbahn.
Grund dafür sei ein Reifenplatzer gewesen, so ein Polizeisprecher auf Nachfrage von TAG24.
Nach der Panne sei das Fahrzeug von der Straße abgekommen und im Abfahrtsbereich zur Anschlussstelle Hohenfelde in der Bankette neben dem Fahrbahnrand schließlich zum Stehen gekommen.
Um die Straße von Reifenteilen zu räumen, hatte sich der Verkehr zunächst gestaut. Gesperrt werden musste die A23 an der Unfallstelle allerdings nicht.
Als klar war, dass keine größeren Aufräumarbeiten notwendig sind, konnte der Verkehr wieder fließen, so der Sprecher weiter. Verletzt wurde durch den Crash niemand. Nach Angaben eines Reporters vor Ort sei der Lkw mit 22 Tonnen Hackschnitzel beladen gewesen.
Titelfoto: Florian Sprenger