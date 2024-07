22.07.2024 14:23 1.017 A24 nach schwerem Unfall in Richtung Hamburg wieder frei

Nach einem schweren Unfall war die A24 am Montagmorgen zwischen Suckow und Parchim in Richtung Schwerin und Hamburg gesperrt. Ein Biker schwebt in Lebensgefahr.

Von Oliver Wunder

Ruhner Berge - Schwerer Unfall auf der A24 in Mecklenburg-Vorpommern! An der A24 war der Rettungshubschrauber im Einsatz. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa Die Strecke war am Montagmorgen zwischen Suckow und Parchim in Richtung Schwerin und Hamburg gesperrt, teilte die Autobahngesellschaft mit. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Erst gegen 13.10 Uhr konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden - also nach rund sieben Stunden! Gegen 6 Uhr wollte ein Motorradfahrer (34) zwei Laster überholen, die auf der rechten Spur unterwegs waren. Dabei kam es aus noch ungeklärter Ursache zur Kollision zwischen den Fahrzeugen. Unfall A24 Reisebus kommt von A24 ab - 16 Menschen verletzt Der Biker aus Schweden stürzte auf die Fahrbahn und zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch den alarmierten Notarzt kam er in ein Krankenhaus in Schwerin. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro. Wie genau es zu dem Unfall gekommen war, ermittelt jetzt die Polizei. Wegen der Sperrung war es zeitweise zu 20 Minuten Verzögerung auf der A24 in Richtung Hamburg gekommen. Die Gegenrichtung nach Berlin war zwar frei, dort wurden im Bereich des Unfalls aber mehrere Holzbalken auf dem rechten Fahrstreifen gemeldet.

Erstmeldung: 9.47 Uhr. Zuletzt aktualisiert: 14.23 Uhr.



