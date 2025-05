Mega-Stau nach Laster-Crash auf A24: Wartende machen das Beste draus!

Poltnitz - Schwerer Unfall auf der A24 ! Am Freitag ist ein Lkw auf der Autobahn bei Poltnitz ( Mecklenburg-Vorpommern ) auf die Seite gestürzt. Doch von der darauffolgenden Vollsperrung wollten sich die Reisenden nicht die Laune verderben lassen. Ein TAG24-Reporter erlebte den Crash und die überraschend relaxten Wartenden aus nächster Nähe mit.

Die A24 musste in Fahrtrichtung Hamburg komplett für den Verkehr blockiert werden. Zahlreiche Reisende saßen stundenlang fest.

"Ich bin voll relaxt, was soll man machen. Hauptsache der Fahrer ist nicht schwer verletzt", sagte Sven V. (47), der eigentlich auf dem Weg in den Kurzurlaub in Schwerin war, gegenüber TAG24.

"Wir sind mit dem Wohnmobil unterwegs, haben Getränke und Essen dabei. Das haben wir schon mit anderen geteilt", berichteten Ulli M. (55, l.) und Carsta S. (57) vor Ort. "Wir müssen morgen früh um 9 Uhr die Fähre nach Sylt schaffen. Das sollte hinhauen, also sind wir ganz entspannt. Es hätte für die Leute hier viel schlimmer ausgehen können."

So viel positives Denken - und das nach mehr als 3,5 Stunden Stillstand! Einige Camper holten ihre Campingstühle raus, genossen die Abendsonne, andere schnappten sich ihre E-Scooter und rollten über den Standstreifen.

Es war gar von einer "ausgelassenen Stimmung" die Rede - natürlich nur in dem Wissen, dass der Laster-Fahrer nicht lebensbedrohlich verletzt wurde.