22.06.2025 19:39 Schwerer Unfall auf A24: Rettungshubschrauber im Einsatz

Am Sonntag hat es auf der Autobahn 24 in Brandenburg gleich mehrfach gekracht, was zu langen Staus geführt hat.

Von Thorsten Meiritz

Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) - Am Sonntag hat es auf der Autobahn 24 in Brandenburg gleich mehrfach gekracht. Alles in Kürze Schwerer Unfall auf A24 bei Neuruppin

Rettungshubschrauber im Einsatz

Linke Spur in Richtung Berliner Ring gesperrt

Dreifacher Unfall in Fahrtrichtung Hamburg zuvor

Sachschaden von 37.000 Euro und eine Verletzte Mehr anzeigen Auf der A24 hat sich der Verkehr bei Neuruppin am Sonntag nach mehreren Unfällen massiv gestaut. (Archivfoto) © Philipp Neumann/TNN/dpa Gegen 17.57 Uhr wurde den Einsatzkräften ein schwerer Crash zwischen den Anschlussstellen Neuruppin und Neuruppin-Süd gemeldet. Demnach soll auch ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle im Einsatz sein. Über die Anzahl der Verletzten lagen zunächst keine näheren Informationen vor, ebenso zum Unfallhergang. Der linke Fahrstreifen musste in Fahrtrichtung Berliner Ring gesperrt werden. In der Folge bildete sich ein dicker Stau, zeitweise mit Wartezeiten von bis zu einer Stunde. Ortskundige Autofahrer wurden darum gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Unfall A24 Unfall mit mehreren Autos in Hamburg: A24 wieder frei Zuvor hatte es zwischen den beiden Anschlussstellen innerhalb weniger Minuten gleich dreimal gekracht, wie die Märkische Allgemeine berichtete, allerdings in Fahrrichtung Hamburg. Dabei wurde nach Aussage eines Polizeisprechers eine 62-Jährige verletzt. Demnach fuhr gegen 13.25 Uhr ein Toyota aufgrund von zu geringem Sicherheitsabstand auf einen Lexus auf, bevor kurz darauf aus dem gleichen Grund ein VW in das Heck eines Hyundai krachte, wobei die Frau verletzt wurde. Schließlich fuhr ein Ford-Fahrer zu schnell in den Unfallbereich ein und stieß dabei mit dem VW zusammen. Die Polizei schätzte den entstandenen Sachschaden auf rund 37.000 Euro. In der Folge verlängerte sich die Fahrzeit um fast eineinhalb Stunden. Gegen 14.49 Uhr wurde dieser Streckenabschnitt wieder freigegeben.

Titelfoto: Philipp Neumann/TNN/dpa