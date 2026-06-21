BMW verursacht Unfallserie auf der A24: Sieben Verletzte
Kremmen/Fehrbellin - Bei einem Unfall auf der Autobahn 24 im Landkreis Oberhavel sind am Sonntag sieben Menschen verletzt worden, zwei davon schwer.
Nach Angaben der Autobahnpolizei ereignete sich der Unfall gegen 11.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Kremmen und Fehrbellin. Ein 54-jähriger Autofahrer war mit seinem BMW auf dem mittleren von drei Fahrstreifen unterwegs.
Da er zu schnell fuhr, musste er nach links ausweichen, um einen vor ihm verkehrsbedingt bremsenden Wagen nicht ins Heck zu donnern.
Auf dem linken Fahrstreifen krachte der BMW zunächst seitlich mit einem Mercedes-Benz und anschließend mit einem Toyota auf dem mittleren Fahrstreifen zusammen. Dabei wurden insgesamt sieben Menschen verletzt.
Der BMW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen, seine 49-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Im Mercedes-Benz wurden der 35-jährige Fahrer und sein 23-jähriger Beifahrer leicht verletzt und vor Ort ambulant behandelt.
Crash auf der A24 sorgt für Stau
Im Toyota wurden der 34-jährige Fahrer sowie zwei Mitfahrerinnen im Alter von 31 und 27 Jahren verletzt. Der Fahrer wurde schwer verletzt, die beiden Frauen hingegen leicht. Alle drei kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus.
Die drei beteiligten Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 45.000 Euro geschätzt.
Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen sowie der Bergungs- und Aufräumarbeiten blieb die A24 in Richtung Hamburg rund eine Stunde voll gesperrt. Es bildete sich ein acht Kilometer langer Stau.
Erstmeldung vom 21. Juni, 13.13 Uhr, aktualisiert um 14.30 Uhr.
Titelfoto: Philipp Neumann/TNN/dpa