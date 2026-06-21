BMW verursacht Unfallserie auf der A24: Sieben Verletzte

Kremmen/Fehrbellin - Bei einem Unfall auf der Autobahn 24 im Landkreis Oberhavel sind am Sonntag sieben Menschen verletzt worden, zwei davon schwer.

Der Verkehr staut sich auf der Autobahn 24. (Archivbild) © Philipp Neumann/TNN/dpa

Nach Angaben der Autobahnpolizei ereignete sich der Unfall gegen 11.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Kremmen und Fehrbellin. Ein 54-jähriger Autofahrer war mit seinem BMW auf dem mittleren von drei Fahrstreifen unterwegs.

Da er zu schnell fuhr, musste er nach links ausweichen, um einen vor ihm verkehrsbedingt bremsenden Wagen nicht ins Heck zu donnern.

Auf dem linken Fahrstreifen krachte der BMW zunächst seitlich mit einem Mercedes-Benz und anschließend mit einem Toyota auf dem mittleren Fahrstreifen zusammen. Dabei wurden insgesamt sieben Menschen verletzt.

Der BMW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen, seine 49-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Im Mercedes-Benz wurden der 35-jährige Fahrer und sein 23-jähriger Beifahrer leicht verletzt und vor Ort ambulant behandelt.