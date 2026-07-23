Heftiger Unfall auf der A24: Auto kracht in Betonabsperrung
Hamburg - Das hätte übel ausgehen können! Ein Mann ist am Donnerstag auf der A24 bei Hamburg in eine Betonabsperrung gekracht.
Wie eine Sprecherin der Polizei gegenüber TA24 bestätigte, hat es gegen 13 Uhr auf der A24 kurz hinter dem Horner Kreisel in Richtung Berlin geknallt.
Aus bislang ungeklärter Ursache hat der Mann die Betonabsperrung einer Baustelle gerammt. Durch die heftige Kollision kippte der Wagen und kam auf der Seite liegend zum Stillstand.
Polizei, Feuerwehr und ein Rettungshubschrauber rückten an. Letzterer trat unverrichteter Dinge den Rückflug an, da der Fahrer glücklicherweise nur leichte Verletzungen davontrug.
Die A24 in Richtung Berlin musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Inzwischen sind die Rettungs- und Bergungsarbeiten beendet und die Sperrung wurde aufgehoben.
Titelfoto: Citynewstv