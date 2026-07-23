Heftiger Unfall auf der A24: Auto kracht in Betonabsperrung

Hamburg - Das hätte übel ausgehen können! Ein Mann ist am Donnerstag auf der A24 bei Hamburg in eine Betonabsperrung gekracht.

Die A24 musste für den Rettungseinsatz vorübergehend voll gesperrt werden. © Citynewstv

Wie eine Sprecherin der Polizei gegenüber TA24 bestätigte, hat es gegen 13 Uhr auf der A24 kurz hinter dem Horner Kreisel in Richtung Berlin geknallt.

Aus bislang ungeklärter Ursache hat der Mann die Betonabsperrung einer Baustelle gerammt. Durch die heftige Kollision kippte der Wagen und kam auf der Seite liegend zum Stillstand.

Polizei, Feuerwehr und ein Rettungshubschrauber rückten an. Letzterer trat unverrichteter Dinge den Rückflug an, da der Fahrer glücklicherweise nur leichte Verletzungen davontrug.