Crash auf der A24: Skoda-Fahrer nickt ein und zerstört Wildschutzzäune

Fehrbellin - Am zweiten Weihnachtsfeiertag kam es auf der A24 in Richtung Berlin zu einem Verkehrsunfall .

Es entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Der 69-jährige Fahrer eines Skodas schlief gegen 7.40 Uhr zwischen den Anschlussstellen Fehrbellin und Kremmen für einen Moment ein.

Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr nach rechts von der Straße ab.

Anschließend durchbrach er mehrere Wildschutzzäune und kam nach rund 250 Metern zum Stehen.

Da der Pkw nicht mehr fahrbereit war, kam der Abschleppdienst zum Einsatz.