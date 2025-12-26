Crash auf der A24: Skoda-Fahrer nickt ein und zerstört Wildschutzzäune
Fehrbellin - Am zweiten Weihnachtsfeiertag kam es auf der A24 in Richtung Berlin zu einem Verkehrsunfall.
Der 69-jährige Fahrer eines Skodas schlief gegen 7.40 Uhr zwischen den Anschlussstellen Fehrbellin und Kremmen für einen Moment ein.
Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr nach rechts von der Straße ab.
Anschließend durchbrach er mehrere Wildschutzzäune und kam nach rund 250 Metern zum Stehen.
Da der Pkw nicht mehr fahrbereit war, kam der Abschleppdienst zum Einsatz.
Der entstandene Sachschaden beträgt rund 40.000 Euro. Ob der Mann Verletzungen davongetragen hat, ist unklar. Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern an.
Titelfoto: Robert Michael/dpa