Tier-Drama auf der A24: Sattelzug fährt Wolf tot
Von Marc Niedzolka, Denis Zielke
Stolpe - Bei einem Wildunfall auf der A24 im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist ein Wolf gestorben.
Der Fahrer eines Sattelzugs mit Auflieger erfasste das Tier am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr zwischen den Anschlussstellen Parchim und Suckow, wie die Polizei mitteilte.
Der Fahrer blieb unverletzt, an seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von geschätzt 5000 Euro.
Der Wolfskadaver wurde den Angaben zufolge geborgen und das zuständige Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie verständigt.
Titelfoto: Alexander Heinl/dpa