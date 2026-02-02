Tier-Drama auf der A24: Sattelzug fährt Wolf tot

Stolpe - Bei einem Wildunfall auf der A24 im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist ein Wolf gestorben.

Für den Wolf kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) © Alexander Heinl/dpa

Der Fahrer eines Sattelzugs mit Auflieger erfasste das Tier am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr zwischen den Anschlussstellen Parchim und Suckow, wie die Polizei mitteilte.

Der Fahrer blieb unverletzt, an seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von geschätzt 5000 Euro.