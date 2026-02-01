45 Menschen an Bord: Unfall mit Reisebus auf A24

Ein Auto ist auf der Autobahn 24 bei Fehrbellin im Landkreis Ostprignitz-Ruppin auf einen Reisebus mit 45 Fahrgästen ungebremst aufgefahren.

Von Marc-Oliver von Riegen

Der Unfall ereignete sich auf der A24. (Archivbild)
Der Unfall ereignete sich auf der A24. (Archivbild)  © Jens Büttner/dpa

Der 40-jährige Autofahrer habe sich bei dem Unfall am Samstag schwer verletzt und sei ins Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei mit.

Eine 38 Jahre alte Reisende aus dem Bus sei leicht verletzt worden.

Warum das Auto zwischen den Anschlussstellen Fehrbellin und Kremmen auf dem rechten Fahrstreifen auf den Bus fuhr, war zunächst unklar. Beide Fahrzeuge mussten laut Polizei abgeschleppt werden. Für die Busreisenden kam ein Ersatzbus.

