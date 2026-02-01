45 Menschen an Bord: Unfall mit Reisebus auf A24

Fehrbellin - Ein Auto ist auf der A24 bei Fehrbellin im Landkreis Ostprignitz-Ruppin auf einen Reisebus mit 45 Fahrgästen ungebremst aufgefahren.

Der Unfall ereignete sich auf der A24. (Archivbild) © Jens Büttner/dpa

Der 40-jährige Autofahrer habe sich bei dem Unfall am Samstag schwer verletzt und sei ins Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei mit.

Eine 38 Jahre alte Reisende aus dem Bus sei leicht verletzt worden.