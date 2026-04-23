Motorradfahrerin kollidiert mit Fahrzeug auf der Autobahn: Hubschrauber im Einsatz

Hamburg - Schwerer Unfall auf der A24 : Am Donnerstagabend krachte es zwischen einer Motorradfahrerin und einem Auto auf der Fahrbahn.

Am Donnerstagabend krachte auf der A24 eine Motorradfahrerin in ein Auto. © Lenthe-Medien/Lindner

Gegen 17.40 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, so ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg auf Nachfrage von TAG24.

Der Vorfall ereignete sich auf der A24 Hamburg Richtung Schwerin zwischen Hamburg-Horn und Kreuz Hamburg-Ost.

Nach ersten Erkenntnissen sei bei dem Unfall mutmaßlich eine Motorradfahrerin auf ein anderes Fahrzeug aufgefahren.

Weitere Informationen zum genauen Hergang lagen bislang noch nicht vor.