Motorradfahrerin kollidiert mit Fahrzeug auf der Autobahn: Hubschrauber im Einsatz
Hamburg - Schwerer Unfall auf der A24: Am Donnerstagabend krachte es zwischen einer Motorradfahrerin und einem Auto auf der Fahrbahn.
Gegen 17.40 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, so ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg auf Nachfrage von TAG24.
Der Vorfall ereignete sich auf der A24 Hamburg Richtung Schwerin zwischen Hamburg-Horn und Kreuz Hamburg-Ost.
Nach ersten Erkenntnissen sei bei dem Unfall mutmaßlich eine Motorradfahrerin auf ein anderes Fahrzeug aufgefahren.
Weitere Informationen zum genauen Hergang lagen bislang noch nicht vor.
Durch den Aufprall verletzte sich die Motorradfahrerin schwer. Auch ein Hubschrauber war vor Ort.
Mit einer Handverletzung wurde die Dame in ein Krankenhaus gebracht, so der Sprecher weiter. Für ungefähr eine Stunde war die A24 an der Unfallstelle voll gesperrt. Gegen 19.30 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.
Titelfoto: Bildmontage: Lenthe-Medien/Lindner