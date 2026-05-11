VW überschlägt sich mehrmals auf Autobahn: Zwei Personen verletzt

Wittenburg - Schlimmer Unfall: Ein VW überschlug sich mehrfach! Auf der A24 zwischen Wittenburg und Zarrentin wurden am Montagmorgen zwei Personen verletzt.

Die beiden Insassen wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. © Polizeipräsidium Rostock

Wie die Polizei Rostock mitteilte, soll ein VW-Fahrer gegen 6.45 Uhr nach einem Überholversuch rechts von der Straße abgekommen sein. Anschließend überschlug sich das Auto mehrfach und kam letztendlich auf einer angrenzenden Grünfläche zum Stehen.

Die beiden Insassen, ein 30-Jähriger und ein 36-Jähriger, erlitten leichte Verletzungen, da im Auto Zementsäcke gelagert waren. Diese platzten während des Unfalls auf.

Per Rettungswagen kamen die zwei Männer in ein Krankenhaus.

Da der Tank des VW beschädigt wurde, traten Kraftstoffe aus, weswegen momentan noch Erdaushubarbeiten stattfinden.