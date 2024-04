Tourbus von Mark Forster drohte auf A24 umzukippen: "Wir danken allen Schutzengeln!"

Reinbek - Am frühen Sonntagmorgen ist einer der Tourbusse von Sänger Mark Forster (41) auf der A24 gegen die Leitplanke gekippt. An Bord waren mehrere Bandmitglieder des Sängers gewesen sein, verletzt wurde zum Glück niemand. Gegen Nachmittag meldete sich dann der Sänger selbst zu Wort und bestätigte den Vorfall.

Inzwischen sind die Bergungsarbeiten aber erfolgreich abgeschlossen und d ie A24 – die zwischenzeitlich ab der Anschlussstelle Reinbek in Richtung Berlin gesperrt gewesen war – wieder freigegeben, wie ein Sprecher der Polizei am Vormittag mitteilte.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr Reinbek am Morgen gegenüber TAG24 mitteilte, dauerte der Einsatz mehrere Stunden. Es habe sich als "schwierig" gestaltet, den Bus aus seiner Schräglage zu befreien.

Mit einem Großaufgebot rückte die Feuerwehr an, um den Bus abzusichern und die Insassen durch die Fenster zu befreien. Verletzt wurde niemand, so die Polizei-Sprecherin.

Laut diesem Schild gehören die Busse zur "Arena Tour 2024" von Mark Forster (41), ob der Sänger selbst an Bord war, ist unbekannt. © Citynewstv

Der Bus soll laut einem Reporter vor Ort in einem Konvoi von mehreren Bussen auf dem Weg nach Berlin gewesen sein.

Die Insassen des verunfallten Busses wurden kurz nach dem Vorfall von einem weiteren Bus des Konvois aufgenommen.

Laut einem Schild am zweiten Bus gehörte der Buskonvoi zur Mark Forsters "Arena Tour 2024", der am Samstagabend ein Konzert in Kiel gegeben hatte.

Die Polizei gab zunächst gegenüber TAG24 über die Zugehörigkeit der Busse keine Auskunft.

Dafür meldete sich am Nachmittag Mark Forster selbst via Instagram zu Wort und bestätigte, dass einer seiner Nightliner der verunfallte Bus war. Er selbst sei aber nicht an Bord gewesen.

"Wir danken allen Schutzengeln und freuen uns auf die nächsten Termine dieser unglaublich erfüllenden Tour!", schrieb der Sänger und fügte noch hinzu: "Fahrt vorsichtig da draußen!"