Audi-Fahrerin verliert Kontrolle auf der A3 und kracht gegen Ausfahrt-Begrenzung

Eine Audi-Fahrerin ist auf der A3 in Richtung Köln gegen eine Begrenzung an einer Autobahn-Ausfahrt gekracht. Die Frau wurde in ihrem Auto eingeschlossen.

Von Nicole Reich

Ratingen – Eine Frau hat auf der A3 in Richtung Köln die Kontrolle über ihren Audi verloren und an einer Ausfahrt einen schweren Unfall gebaut. Der Audi kollidierte frontal mit der Leitplanke unter einem Ausfahrt-Schild auf der A3. © Feuerwehr Ratingen Die Fahrerin war am Freitag um kurz vor 20 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Spur abgekommen, wie die Ratinger Feuerwehr am heutigen Samstag mitteilte. Dort krachte ihr schwarzer Audi frontal gegen eine Autobahn-Begrenzung der Ausfahrt Mettmann. Die Frau wurde bei dem Unfall in ihrem Auto eingeschlossen. Die Feuerwehr rückte an, musste nach Angaben eines Sprechers jedoch kein schweres Gerät einsetzen. Unfall A3 Schwerer Unfall auf A3-Raststätte: Auto schleudert in mehrere Fahrzeuge und verletzt zwei Personen Die Rettungskräfte befreiten die verletzte Fahrerin über den Kofferraum aus ihrem Audi. Ein Notarzt kümmerte sich um die Frau, die mit einem Rettungswagen unter Maximalversorgung ins Krankenhaus gebracht wurde. Laut Feuerwehr hatte der Anprallschutz der Leitplanke unter dem Ausfahrt-Schild den Aufprall des Autos gedämpft und somit noch Schlimmeres verhindert. Die Leitplanke dämpfte den heftigen Aufprall ab. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Fahrerin ins Krankenhaus. © Feuerwehr Ratingen Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Titelfoto: Montage: Feuerwehr Ratingen