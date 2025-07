Verletzte und Schaulustige: Unfall auf A3 führt zu Staus in beiden Richtungen

Wiesbaden/Niedernhausen - Ein Chevrolet krachte in das Ende eines Staus: Bei dem Unfall auf der A3 in Westhessen wurden sechs Menschen verletzt, es kam zu einem kilometerlangen Stau. Durch schaulustige Autofahrer bildete sich zudem ein zwölf Kilometer langer Stau in der entgegengesetzten Fahrtrichtung!