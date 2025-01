Plane aufgerissen: Bierflaschen in Massen zerschellen auf A3

Würzburg - Gleich zwei Unfälle sorgten für Alarm auf der A3 bei Würzburg in Unterfranken - unter anderem war eine größere Rettungsaktion der Feuerwehr notwendig!

Laut Polizei wurde der Bier-Lastwagen beim Vorbeifahren an der Rastanlage von einem zweiten Lkw touchiert, der bei der Einfahrt rangierte.

In der Folge fielen zahlreiche der geladenen Bierflaschen auf die Autobahn. Eine Sperrung der A3 war die Folge.

In den frühen Morgenstunden des heutigen Dienstags riss bei einem mit Bierflaschen beladenen Lastwagen bei der Einfahrt zur Rastanlage Würzburg-Süd die Abdeck-Plane auf, wie auf Fotos von der Unfallstelle zu sehen ist.

Zahlreiche Feuerwehrleute rückten aus, um einen Autofahrer zu retten, der mit seinem Wagen - bei winterlichem Frost - in ein Wasserbecken gekracht war. © NEWS5/Pascal Höfig

Bereits am gestrigen Montagabend kam es bei der Gemeinde Theilheim südöstlich von Würzburg zu einem Unfall auf der A3, der eine Rettungsaktion der Feuerwehr zur Folge hatte.

Ein 52-jähriger Mann war gegen 20.15 Uhr mit einem Ford Fiesta auf dem mittleren Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Passau unterwegs, wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Dienstagvormittag mitteilte.

Demnach setzte ein 22-jähriger Autofahrer auf dem linken Fahrstreifen mit seinem VW Tiguan zu einem Überholmanöver an, um an dem Ford vorbeizuziehen - dabei kam es zu dem Crash!

Der 52-Jährige kam aus noch unbekannter Ursache mit seinem Auto vom mittleren Fahrstreifen ab und touchierte den VW. In der Folge kam der Ford nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach die Betonleitplanke sowie einen Zaun und krachte dann in ein Wasserrückhaltebecken neben der A3 - bei winterlichen Minus-Temperaturen!

Der 52-jährige Fahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Er war dennoch in der Lage, sich selbstständig aus dem Wrack des Ford zu befreien und an das Ufer des Beckens zu schwimmen. "Dort wurde der Mann durch die Feuerwehr geborgen und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht", ergänzte ein Sprecher.