Heftiger Unfall auf A3: Auto kracht in Leitplanke, Lkw versucht vergeblich auszuweichen

Ratingen - Bei einem schweren Unfall auf der A3 bei Ratingen mit mehreren Fahrzeugen sind fünf Menschen in der Nacht zu Samstag verletzt worden.

Der Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß mit der Mittelleitplanke in seinem Wagen eingeklemmt. © Feuerwehr Ratingen

Wie ein Sprecher der Feuerwehr am Morgen berichtete, waren die Einsatzkräfte in der Nacht gegen 1.26 Uhr alarmiert worden, nachdem ein Autofahrer auf der A3 Richtung Oberhausen zunächst aus bislang unklarer Ursache auf der linken Spur in die Mittelleitplanke gekracht war.

Der schwer verletzte Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß in seinem völlig demolierten Wagen eingeklemmt und musste von Feuerwehrkräften mit hydraulischen Geräten befreit werden. Während der Rettungsmaßnahmen kam es jedoch zu einem weiteren Unfall!

Beim Versuch, dem verunglückten Auto auszuweichen, krachten ein Lkw und ein mit vier Menschen besetzter Toyota zusammen, wobei die vier Insassen leichte Verletzungen davontrugen und der Toyota im Frontbereich stark beschädigt wurde.

Der Lkw-Fahrer blieb bei dem Zusammenprall unversehrt, schilderte der Sprecher.

Sowohl der Schwerverletzte als auch die vier Leichtverletzten wurden von Rettungskräften versorgt und in verschiedene Krankenhäuser nach Düsseldorf und Duisburg gebracht.