20.12.2024 Heftiger Unfall auf A3! Mehrere Verletzte bei Massenkarambolage

Massenkarambolage auf der A3 in Bayern! In einen Unfall in der Nacht auf Freitag waren sieben Fahrzeuge verwickelt, zwei Menschen sind schwer verletzt worden.

Von Jan Höfling

Schlüsselfeld - Massenkarambolage auf der A3 im Landkreis Bamberg! In einen Unfall in der Nacht auf Freitag waren insgesamt sieben Fahrzeuge verwickelt, zwei Menschen sind schwer verletzt worden. Auf der A3 in Bayern ist es zu einem Unfall gekommen. © NEWS5/Ferdinand Merzbach Nach ersten Erkenntnissen befinden sich auch zwei Kinder unter den Verletzten, zum Schweregrad liegen momentan noch keine Informationen vor. Mehrere Fahrzeuge wurden ineinandergeschoben. Die Ursache des Unfalls in Bayern, welcher sich um kurz nach Mitternacht in Fahrtrichtung Nürnberg ereignet hat, ist aktuell noch unklar. Ermittlungen der Polizei laufen, ein von der Staatsanwaltschaft angeforderter Gutachter unterstützt die Beamten. Unfall A3 Jugendlicher Biker stürzt auf A3 und wird von Auto erfasst - tot! Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz, rund 130 Kräfte beteiligt. Ein Hubschrauber flog eine der schwer verletzten Personen in ein Krankenhaus. Mehrere Fahrzeuge sind in der Nacht auf Freitag bei Schlüsselfeld miteinander kollidiert. © NEWS5/Ferdinand Merzbach Zwei Menschen sind bei dem Zwischenfall schwer verletzt worden. © NEWS5/Ferdinand Merzbach Die A3 musste im Zuge der Rettungsmaßnahmen, der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten für den Verkehr gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf circa 100.000 Euro.

