Krankenwagen kracht bei Nebel auf Lkw: Zwei junge Frauen bei Unfall auf A3 verletzt

Windorf - Bei einem Auffahrunfall zwischen einem Krankentransporter und einem Sattelzug auf der Autobahn 3 bei Windorf (Landkreis Passau) sind zwei junge Frauen verletzt worden.

Laut Polizei sah die Fahrerin den Lkw aufgrund der verminderten Sicht durch Nebel zu spät. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Die 22-jährige Fahrerin des Transporters erlitt leichte Verletzungen, ihre 17-jährige Beifahrerin wurde mittelschwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Der Krankentransporter war am frühen Montagvormittag ohne Patienten in Richtung Österreich unterwegs, als die Fahrerin – laut Polizei wohl wegen der verminderten Sicht durch Nebel – auf den vorausfahrenden Lastwagen auffuhr.

Durch den Aufprall wurde die Beifahrerin im Fahrzeug eingeklemmt. Der Rettungsdienst brachte beide Frauen ins Krankenhaus. Der 56-jährige Fahrer des Lasters blieb unverletzt.