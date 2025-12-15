Krankenwagen kracht bei Nebel auf Lkw: Zwei junge Frauen bei Unfall auf A3 verletzt
Von Manuel Rank
Windorf - Bei einem Auffahrunfall zwischen einem Krankentransporter und einem Sattelzug auf der Autobahn 3 bei Windorf (Landkreis Passau) sind zwei junge Frauen verletzt worden.
Die 22-jährige Fahrerin des Transporters erlitt leichte Verletzungen, ihre 17-jährige Beifahrerin wurde mittelschwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.
Der Krankentransporter war am frühen Montagvormittag ohne Patienten in Richtung Österreich unterwegs, als die Fahrerin – laut Polizei wohl wegen der verminderten Sicht durch Nebel – auf den vorausfahrenden Lastwagen auffuhr.
Durch den Aufprall wurde die Beifahrerin im Fahrzeug eingeklemmt. Der Rettungsdienst brachte beide Frauen ins Krankenhaus. Der 56-jährige Fahrer des Lasters blieb unverletzt.
Die Polizei schätzte den Schaden auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Die Autobahn war im betroffenen Bereich zeitweise gesperrt.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa