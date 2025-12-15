Krankenwagen kracht bei Nebel auf Lkw: Zwei junge Frauen bei Unfall auf A3 verletzt

Auf der Autobahn 3 endet die Fahrt eines Krankentransporters im Heck eines Sattelzugs. Eine junge Beifahrerin wird eingeklemmt.

Von Manuel Rank

Windorf - Bei einem Auffahrunfall zwischen einem Krankentransporter und einem Sattelzug auf der Autobahn 3 bei Windorf (Landkreis Passau) sind zwei junge Frauen verletzt worden.

Laut Polizei sah die Fahrerin den Lkw aufgrund der verminderten Sicht durch Nebel zu spät. (Symbolbild)
Laut Polizei sah die Fahrerin den Lkw aufgrund der verminderten Sicht durch Nebel zu spät. (Symbolbild)  © Jan Woitas/dpa

Die 22-jährige Fahrerin des Transporters erlitt leichte Verletzungen, ihre 17-jährige Beifahrerin wurde mittelschwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Der Krankentransporter war am frühen Montagvormittag ohne Patienten in Richtung Österreich unterwegs, als die Fahrerin – laut Polizei wohl wegen der verminderten Sicht durch Nebel – auf den vorausfahrenden Lastwagen auffuhr.

Durch den Aufprall wurde die Beifahrerin im Fahrzeug eingeklemmt. Der Rettungsdienst brachte beide Frauen ins Krankenhaus. Der 56-jährige Fahrer des Lasters blieb unverletzt.

Die Polizei schätzte den Schaden auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Die Autobahn war im betroffenen Bereich zeitweise gesperrt.

Titelfoto: Jan Woitas/dpa

Mehr zum Thema Unfall A3: