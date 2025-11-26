Tödlicher Unfall: Vollsperrung der A3 und Stau über mehrere Kilometer

Obertshausen - Für einen 77-jährigen Autofahrer kam jede Hilfe zu spät: Auf der A3 bei Obertshausen in Südosthessen kam es am Dienstagabend zu einem tödlichen Unfall und in der Folge zu einer Vollsperrung der Autobahn.

Schwerer Unfall auf der A3 bei Obertshausen: Ein Mann starb später in einer Klinik! © 5VISION.NEWS

Der verhängnisvolle Crash ereignete sich gegen 18.20 Uhr in Fahrtrichtung Köln, wie die Polizei in der Nacht zu Mittwoch mitteilte.

Demnach war ein 77 Jahre alter Mann mit einem weißen Opel auf der A3 unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen geriet sein Auto ins Schleudern: Der Opel krachte erst in eine Betonabsperrung und rammte dann einen VW-Passat!

Bei dem Unfall wurde der Wagen des 77-Jährigen völlig zerstört. Der Senior erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Zwar konnte der Mann noch am Unfallort vom Rettungsdienst stabilisiert werden, verstarb aber später im Krankenhaus.