Tödlicher Unfall: Vollsperrung der A3 und Stau über mehrere Kilometer
Obertshausen - Für einen 77-jährigen Autofahrer kam jede Hilfe zu spät: Auf der A3 bei Obertshausen in Südosthessen kam es am Dienstagabend zu einem tödlichen Unfall und in der Folge zu einer Vollsperrung der Autobahn.
Der verhängnisvolle Crash ereignete sich gegen 18.20 Uhr in Fahrtrichtung Köln, wie die Polizei in der Nacht zu Mittwoch mitteilte.
Demnach war ein 77 Jahre alter Mann mit einem weißen Opel auf der A3 unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen geriet sein Auto ins Schleudern: Der Opel krachte erst in eine Betonabsperrung und rammte dann einen VW-Passat!
Bei dem Unfall wurde der Wagen des 77-Jährigen völlig zerstört. Der Senior erlitt lebensgefährliche Verletzungen.
Zwar konnte der Mann noch am Unfallort vom Rettungsdienst stabilisiert werden, verstarb aber später im Krankenhaus.
Unfall auf der A3 bei Obertshausen: Polizei sucht Zeugen
Die beiden Insassen des VW-Passats seien vorsorglich ebenfalls in eine Klinik gebracht worden. Zu ihrem Zustand liegen keine genaueren Informationen vor.
Infolge des Crashs wurde die A3 in Fahrtrichtung Köln komplett gesperrt. "Nach Beendigung der Bergungsarbeiten und Reinigung der Fahrbahn konnte die Sperrung um 22.20 Uhr wieder aufgehoben werden", ergänzte Nicole Steffens, Sprecherin der südosthessischen Polizei.
Durch die Vollsperrung kam es am Dienstagabend zu einem kilometerlangen Stau auf der A3.
Den entstandenen Sachschaden schätzten die Beamten insgesamt auf etwa 50.000 Euro. Zur Unfallursache dauern die Ermittlungen an.
Zeugen des Unglücks sollen sich bitte unter der Telefonnummer 0618190100 bei der Polizeiautobahnstation Südosthessen melden.
Titelfoto: 5VISION.NEWS