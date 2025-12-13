Betrunkene Seat-Fahrerin rammt Tesla: Sperrung und kilometerlanger Stau auf der A3

Limburg an der Lahn - Ein schwerer Unfall in Westhessen sorgte in der Nacht zu Samstag für eine Vollsperrung der A3 in Fahrtrichtung Köln !

Unfall auf der A3 in der Nacht zu Samstag: Der Stau war laut Polizei bis zu drei Kilometer lang. (Symbolbild) © 123RF/loft39studio

Der Crash ereignete sich gegen 3.46 Uhr zwischen den Anschlussstellen Bad Camberg und Limburg-Süd, wie die Polizei mitteilte.

Demnach war eine 31 Jahre alte Frau mit einem Tesla auf dem mittleren von drei Fahrstreifen in Richtung Köln unterwegs. Dabei wurde ihr Wagen von hinten von einem Seat Ibiza gerammt.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Tesla nach rechts abgewiesen. Der Seat wurde nach links geschleudert, krachte gegen die Mittelschutzplanke "und überschlug sich im Anschluss einmal komplett", wie ein Sprecher erklärte.

Weitere Autos wurden nicht in den Unfall verwickelt. Die nachfolgenden Fahrer konnte alle "im letzten Moment ausweichen", obgleich die Unfallstelle hinter einer Kuppe in einer Rechtskurve lag, "sodass sie schwer einsehbar war", wie es weiter hieß.