Betrunkene Seat-Fahrerin rammt Tesla: Sperrung und kilometerlanger Stau auf der A3
Limburg an der Lahn - Ein schwerer Unfall in Westhessen sorgte in der Nacht zu Samstag für eine Vollsperrung der A3 in Fahrtrichtung Köln!
Der Crash ereignete sich gegen 3.46 Uhr zwischen den Anschlussstellen Bad Camberg und Limburg-Süd, wie die Polizei mitteilte.
Demnach war eine 31 Jahre alte Frau mit einem Tesla auf dem mittleren von drei Fahrstreifen in Richtung Köln unterwegs. Dabei wurde ihr Wagen von hinten von einem Seat Ibiza gerammt.
Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Tesla nach rechts abgewiesen. Der Seat wurde nach links geschleudert, krachte gegen die Mittelschutzplanke "und überschlug sich im Anschluss einmal komplett", wie ein Sprecher erklärte.
Weitere Autos wurden nicht in den Unfall verwickelt. Die nachfolgenden Fahrer konnte alle "im letzten Moment ausweichen", obgleich die Unfallstelle hinter einer Kuppe in einer Rechtskurve lag, "sodass sie schwer einsehbar war", wie es weiter hieß.
Atem-Alkoholtest zeigt: Seat-Fahrerin war betrunken
Die Tesla-Fahrerin und die ebenfalls 31 Jahre alte Seat-Fahrerin wurden beide jeweils nur leicht verletzt. Bei der Unfallverursacherin wurde zudem ein Atem-Alkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 1,15 Promille ergab.
Infolge des Crashs wurde die A3 in Fahrtrichtung Köln vorübergehen voll gesperrt. Es kam zu einem Stau, der nach Schätzung der Polizei in der Spitze eine Länge von rund drei Kilometern hatte.
Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegt noch keine Einschätzung vor. Die Ermittlungen gegen die Seat-Fahrerin dauern an.
Titelfoto: 123RF/loft39studio