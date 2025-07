Massencrash auf der A3 fordert 15 Verletzte und viel Schrott: Fahrer in Lebensgefahr

Solingen - Bei einer Massenkarambolage auf der A3 nahe Solingen sind am späten Donnerstagabend mehrere Menschen schwer verletzt worden. Eine Person schwebt in Lebensgefahr.

Alles in Kürze

Beide wurden nach der Erstversorgung in das Städtische Klinikum Solingen transportiert.

Als die Einsatzkräfte gegen 23.19 Uhr am Unfallort eintrafen, fanden sie kurz hinter der Raststätte "Ohligser Heide" in Fahrtrichtung Oberhausen ein erschreckendes Trümmerfeld vor.

Bereits unmittelbar nach dem Crash bildete sich ein kilometerlanger Stau. © Tim Oelbermann

Die A3 ist seit der Karambolage in Richtung Oberhausen erst einmal dicht. Die Sperrung soll noch bis in die Morgenstunden am Freitag andauern. Aktuell staut sich der Verkehr im betroffenen Abschnitt auf vier Kilometer.

Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Der Verkehr in Richtung Oberhausen wird zwischen Solingen und dem Kreuz Hilden umgeleitet. Laut dem ADAC beläuft sich der Zeitverlust auf etwa eine halbe Stunde.

Wie es zu dem Unfall gekommen war, blieb zunächst unklar und ist weiterhin Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Feuerwehr Solingen war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Besonders problematisch gestaltete sich die Anfahrt zur Unfallstelle, da nicht in allen Bereichen eine vernünftige Rettungsgasse gebildet wurde.

Die Feuerwehr Solingen weist deshalb noch einmal auf deren Wichtigkeit hin - sie kann im Ernstfall Leben retten.