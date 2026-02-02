Mehrere Verletzte nach Unfall auf A3: Polizei bringt Schwangere in Klinik, Gaffer stören Einsatz

Solingen - Bei einem Unfall auf der A3 bei Solingen mit mehreren beteiligten Fahrzeugen sind fünf Menschen verletzt worden. Die Autobahn musste zeitweise voll gesperrt werden - im Stau steckte auch eine schwangere Frau mit Wehen.

Mindestens drei Autos sollen bei dem Unfall auf der A3 beteiligt gewesen sein. © Gianni Gattus / Blaulicht Aktuell Solingen

Nach Angaben eines Sprechers der örtlichen Feuerwehr waren die Kameraden sowie Einsatzkräfte der Polizei am Sonntagabend gegen 18.45 Uhr zu dem Unfall auf der A3 alarmiert worden, nachdem drei Kleintransporter und ein SUV aus bislang unklarer Ursache kurz vor dem Autobahnkreuz Hilden in Fahrtrichtung Oberhausen aufeinander aufgefahren waren.

Fünf Menschen erlitten bei der Karambolage Verletzungen, wobei ein Beteiligter noch an Ort und Stelle versorgt werden musste.

Sowohl zwei der Kleintransporter als auch der SUV waren zudem so stark beschädigt worden, dass sie nicht mehr fahrtauglich waren und abgeschleppt werden mussten - das gestaltete sich allerdings schwierig!

Die Bildung der Rettungsgasse habe anfänglich noch gut funktioniert, wie der Sprecher berichtete, sodass die Einsatzfahrzeuge von Polizei und Feuerwehr die Unfallstelle zügig erreichen konnten. "Im weiteren Einsatzverlauf wurde die Rettungsgasse jedoch wieder geschlossen, wodurch die Zufahrt für die insgesamt drei Abschleppfahrzeuge erheblich erschwert wurde", hieß es seitens der Kameraden.

Erst mit Unterstützung eines Einsatzfahrzeuges der Polizei sei die Zufahrt zur Unfallstelle gelungen. Doch nicht nur das!