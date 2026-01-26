Lkw außer Kontrolle: Unfall mit zwölf Tonnen Ladung auf verschneiter A3

Neumarkt in der Oberpfalz - Zwischen Oberölsbach und Altdorf geriet am Montagmorgen ein Lastwagen auf der A3 bei starkem Schneefall außer Kontrolle. Der kroatische Lkw, der mit rund zwölf Tonnen gekühlter Ware in Richtung Nürnberg unterwegs war, kam auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern.

Der Lkw kam aufgrund des Neuschnees ins Schleudern. © NEWS5 / Lars Haubner

Der Lkw rutschte nach rechts, krachte in die Leitplanke und wurde anschließend über die komplett verschneite Autobahn geschoben, so die Polizei gegenüber dem Nachrichtendienst NEWS5.

Schließlich blieb das Gespann quer zur Fahrbahn stecken. Die Zugmaschine drehte sich dabei sogar entgegen der Fahrtrichtung und verkeilte sich in der Schutzplanke.

Glück im Unglück: Sowohl die Fahrerin als auch ihr Beifahrer kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Zum Unfallzeitpunkt lag auf der A3 eine bis zu 15 Zentimeter dicke Schneedecke, die das Fahren extrem erschwerte.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Ursache des Unfalls aufgenommen.