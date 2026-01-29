Schwerer Unfall auf A3: Transporter rammt Sattelzug
Landkreis Aschaffenburg/Waldaschaff - Die Front eines Transporters wurde regelrecht zertrümmert: Auf der A3 in Unterfranken kam es am Donnerstagmorgen zu einem schweren Crash!
Der Unfall ereignete sich bei der Gemeinde Waldaschaff im Landkreis Aschaffenburg, wie die Polizei mitteilte.
Demnach war ein Sattelzug gegen 6 Uhr auf der Autobahn in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs. Der Lkw fuhr auf dem rechten Fahrstreifen.
Aus noch unbekannter Ursache krachte ein Kleintransporter mit großer Wucht in das Heck des vorausfahrenden Lastwagens.
Das zertrümmerte Auto kam nach links von der A3 ab und blieb auf dem Randstreifen stehen. Einer der Insassen des Transporters musste im Anschluss von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden.
"Alle beteiligten Personen wurden zur weiteren Abklärung in Krankenhäuser gebracht", ergänzte ein Sprecher.
Zur Frage, wie viele von ihnen bei dem Unfall verletzt wurden und von welchem Grad die Verwundungen sind, liegen noch keine Informationen vor. Medienberichten zufolge soll es sich um US-Soldaten handeln.
Crash auf der A3 in Unterfranken: Höhe des Sachschadens noch unklar
Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch völlig unklar. Der Verkehr auf der A3 in Richtung Frankfurt wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung vorübergehend eingeschränkt.
Die Ermittlungen zu dem Crash in Unterfranken dauern an.
Titelfoto: Ralf Hettler