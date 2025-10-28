Schwerer Unfall auf A3: BMW gerät ins Schleudern und kracht in Leitplanke

Von Laura Miemczyk

Lohmar - Bei einem Unfall auf der A3 bei Lohmar ist eine Autofahrerin am Dienstag verletzt worden. Die Autobahn war zeitweise gesperrt.

Der BMW wurde bei dem Unfall stark beschädigt, die Fahrerin verletzt.

Nach Angaben der Polizei war die Frau am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr in ihrem blauen BMW in Richtung Köln unterwegs, als sie in Höhe des Rastplatzes Sülztal aus bislang unklarer Ursache ins Schleudern geriet.

Ihr Wagen prallte in der Folge gegen die Leitplanke und blieb anschließend stark demoliert stehen.

Die Fahrerin erlitt bei dem Unfall Verletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Die Autobahn musste zeitweise gesperrt werden. Auch Feuerwehrkräfte waren vor Ort, die Trümmerteile von der Fahrbahn räumten.

Nach dem Unfall benötigten Autofahrer auf der A3 Richtung Köln am Dienstagmorgen Geduld - es bildete sich ein langer Stau.

Im morgendlichen Berufsverkehr bildete sich auf der Strecke ein langer Rückstau.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

