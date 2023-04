23.04.2023 17:41 Schwerer Unfall auf A3-Raststätte: Auto schleudert in mehrere Fahrzeuge und verletzt zwei Personen

Am Sonntagmittag raste ein Auto in mehrere parkende Wagen an der Raststätte Hösel an der A3 und verletzte zwei Menschen schwer.

Von Laura Ratering

Ratingen – Heftiger Unfall auf einer Raststätte an der A3 bei Ratingen: Am heutigen Sonntagmittag raste dort ein Auto in mehrere parkende Fahrzeuge und verletzte zwei Menschen schwer. Mehrere Autos sowie zwei Motorräder wurden erheblich beschädigt. © Feuerwehr Ratingen Gegen 13.04 Uhr gingen die ersten Alarmierungen bei der Feuerwehr Ratingen bei Düsseldorf ein. Einer Mitteilung zufolge war ein Autofahrer in mehrere an der Raststätte Hösel stehende Autos, Motorräder und wartende Menschen gerast, nachdem er die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte. Zunächst schleuderte das Auto in mehrere Fahrzeuge und kollidierte schlussendlich mit zwei Motorrädern, die an den Zapfsäulen standen und betankt wurden. Ein Motorradfahrer und sein Sozius wurden dabei so schwer verletzt, dass sie von einem Notarzt und mehreren Rettungskräften betreut und in Krankenhäuser transportiert werden mussten. Unfall A3 Nach brutalem Autobahn-Unfall: Hier hängen 280.000 Euro am Haken Die Sanitäter untersuchten weitere acht Personen, sie wurden durch den Unfall allerdings nicht verletzt. Bei den Fahrzeugen sah das hingegen anders aus: Insgesamt wurden zwei Motorräder sowie sechs Autos laut der Feuerwehr "teils erheblich beschädigt". Die Feuerwehr stellte während der Bergungsarbeiten den Brandschutz sicher und klemmte die Batterien der zerstörten Autos ab. Die Polizei sperrte indes die Aus- sowie Zufahrt zur Raststätte. Derzeit wird geklärt, wie es zu dem folgenschweren Unfall kommen konnte.

