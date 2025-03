15.03.2025 09:24 Sperrung nach schwerem Unfall auf der A3: Lkw rutscht 50 Meter über Leitplanke

Am frühen Samstagmorgen kam es am Kreuz Hilden im Abfahrtsbereich der A3 auf die A46 in Richtung Wuppertal zu einem schweren Verkehrsunfall.

Von Frederick Rook

Solingen - Am frühen Samstagmorgen kam es am Kreuz Hilden im Abfahrtsbereich der A3 auf die A46 in Richtung Wuppertal zu einem schweren Verkehrsunfall. Um den Lkw bergen zu können, musste die Leitplanke an mehreren Stellen durchtrennt werden. © Feuerwehr Solingen Wie die örtliche Feuerwehr mitteilte, kollidierte dort gegen 4 Uhr ein Lkw mit Sattelauflieger aus bislang ungeklärter Ursache mit der Leitplanke zwischen Abfahrt und Fahrspur und rutschte in der Folge etwa 50 Meter weit über das Metallkonstrukt. Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt. Allerdings wurde sein Fahrzeug bei dem Crash so stark beschädigt, dass etwa 200 Liter Kraftstoff sowie verschiedene Betriebsmittel ausliefen. Um den verunfallten Lkw durch ein Abschleppunternehmen bergen zu können, musste die Leitplanke an mehreren Stellen mit Rettungsgeräten der Feuerwehr durchtrennt werden. Unfall A3 Autofahrer übersieht Biker auf A3: 52-Jähriger schwer verletzt Die auslaufenden Betriebsstoffe wurden mittels geeigneter Bindemittel eingedämmt, sodass ein Eindringen in die Regenwasserabführung verhindert werden konnte. Zusätzlich beauftragte das Umweltamt des Kreises Mettmann eine Fachfirma mit dem Aushub des kontaminierten Erdreichs und der Säuberung der Fahrbahn. Aufgrund der Einsatzmaßnahmen mussten der dritte Fahrstreifen der A3 sowie die Abfahrt zur A46 vollständig gesperrt werden. Die Sperrung der Autobahnabfahrt dauert zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch an. Die Unfallursache ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Titelfoto: Feuerwehr Solingen