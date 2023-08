Tödlicher Unfall am Stauende: Seat kracht in Lkw-Sattelanhänger

Barbing - Ein Mensch ist bei einem tragischen Unfall auf der A3 bei Barbing im oberpfälzischen Landkreis Regensburg in Bayern ums Leben gekommen.

Der Seat geriet zum Teil unter den Sattelanhänger. Die Person auf dem Beifahrersitz des Wagens überlebte den Unfall nicht. © vifogra

Wie die Polizei nach ersten Ermittlungen mitteilte, krachte ein 42-jähriger Fahrer mit seinem Seat am Freitagnachmittag gegen 15.08 Uhr in das Heck eines am Stauende stehenden Lkw.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto teils unter den Sattelanhänger des Lastwagens geschoben.

Für die Person auf dem Beifahrersitz des Wagens kam jede Hilfe zu spät. Sie erlag ihren Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Der 42-jährige Autofahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Laut Informationen von Freitagabend soll sich der 42-Jährige außer Lebensgefahr befinden.

Bis zur Räumung der Unfallstelle gegen 19.27 Uhr waren alle drei Fahrspuren der A3 in Fahrtrichtung Nürnberg gesperrt, der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Neutraubling abgeleitet.