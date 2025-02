20.02.2025 11:19 Unfall auf A3: Autobahn nach Crash mehrere Stunden gesperrt, langer Rückstau

Mitten im Berufsverkehr musste am Donnerstagmorgen in Bayern die A3 in Richtung Regensburg bei Iggensbach nach einem Unfall von der Polizei gesperrt werden.

Von Jan Höfling

Iggensbach - Es ist für alle Pendler das Worst-Case-Szenario: Mitten im Berufsverkehr musste am Donnerstagmorgen die A3 in Richtung Regensburg nach einem Unfall für Bergungsarbeiten gesperrt werden. Die Folge: ein langer Stau. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa Die Bergungsarbeiten dauerten laut Angaben der Polizei bis in den Vormittag hinein an. Es wurde gebeten, die Unfallstelle bei Iggensbach (Landkreis Deggendorf) möglichst weiträumig zu umfahren. Der aufgrund der Sperrung entstandene Rückstau erstreckte sich zeitweise über zehn Kilometer. Auch nach dem Ende der Autobahnsperrung ist derzeit noch mit Behinderungen durch diesen zu rechnen. Ein 61 Jahre alter Mann aus Rumänien war mit seinem Kleintransporter am Morgen bei einem Wechsel von der rechten auf die linke Spur mit dem Wagen eines 54-Jährigen aus Vilshofen kollidiert. Unfall A3 A3-Sperrung nach Massencrash: Transporter kippt auf die Seite, BMW Cabrio zerstört Durch die Wucht des Aufpralls kam der Transporter zunächst ins Schleudern und kippte dadurch um. Beide Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. Für die Bergung des vollbeladenen Transporters musste allerdings ein Abschleppdienst mit Kran angefordert werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen. Erstmeldung: 10.22 Uhr, zuletzt aktualisiert: 11.19 Uhr

Titelfoto: Marcus Brandt/dpa