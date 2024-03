Heftiger Crash auf A3: Junge Frau stirbt noch an der Unfallstelle

Passau - Bei einem schrecklichen Unfall auf der A3 bei Vilshofen ist in Bayern eine junge Frau ums Leben gekommen.

Auf der A3 in Bayern ist es zu einem Unfall gekommen, bei dem eine 23 Jahre alte Autofahrerin ihr Leben verloren hat. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Wie die Passauer Verkehrspolizeiinspektion am heutigen Freitagmorgen mitteilte, war die 23 Jahre alte Frau am Vorabend mit ihrem Wagen etwa gegen 22 Uhr in Richtung Regensburg unterwegs.

Aus bislang noch ungeklärten Gründen kam es zwischen den Ausfahrten Aicha vorm Wald und Garham/Vilshofen zur Kollision mit dem Wagen eines 49-Jährigen. Das Auto der 23-Jährigen wurde durch die enorme Wucht gegen einen zeitgleich vorausfahrenden Kleintransporter geschleudert.

Die Frau starb trotz Bemühungen der alarmierten Rettungskräfte noch an der Unfallstelle auf der A3.

Der Fahrer des Kleintransporters blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt, der 49-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht.

Die A3 musste in Richtung Regensburg für vier Stunden gesperrt werden, der Sachschaden liegt bei mindestens 50.000 Euro.