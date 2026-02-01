Unfall auf A3: Gaffer behindern Bergung
Solingen - Auf der A3 hat es am Sonntagnachmittag gekracht! Dabei sollen mehrere Personen verletzt worden sein.
Laut 'Blaulicht Aktuell' sei die Feuerwehr gegen 18.45 Uhr über einen Unfall zwischen der Raststätte Ohligser Heide und dem Autobahnkreuz Hilden informiert worden.
Wie es heißt sollen drei Fahrzeuge an dem Crash beteiligt gewesen und drei Personen verletzt worden sein.
Brisant: Durch mehrere blockierende Autos können die Unfallfahrzeuge derzeit noch nicht vom Unfallort geborgen werden. Außerdem hätten zahlreiche Autofahrende ihre Handys gezückt und Aufnahmen vom Unfallort gemacht.
Titelfoto: Gianni Gattus / Blaulicht Aktuell Solingen