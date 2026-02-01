Unfall auf A3: Gaffer behindern Bergung

Solingen - Auf der A3 hat es am Sonntagnachmittag gekracht! Dabei sollen mehrere Personen verletzt worden sein.

Mindestens drei Autos sollen bei dem Unfall auf der A3 beteiligt gewesen sein. © Gianni Gattus / Blaulicht Aktuell Solingen

Laut 'Blaulicht Aktuell' sei die Feuerwehr gegen 18.45 Uhr über einen Unfall zwischen der Raststätte Ohligser Heide und dem Autobahnkreuz Hilden informiert worden.

Wie es heißt sollen drei Fahrzeuge an dem Crash beteiligt gewesen und drei Personen verletzt worden sein.



