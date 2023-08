17-Jähriger sorgt mit Unfall auf A3 für Chaos: Mutter muss extra aus Ausland anreisen!

Pocking - Ein gerade einmal 17 Jahre alter Jugendlicher hat auf der A3 in Bayern für ein großes Verkehrschaos gesorgt.

Nichts ging mehr auf der A3 bei Pocking! © Helmut Degenhart/zema-medien.de

Der junge Ukrainer, der in Tschechien wohnhaft ist, war laut Polizei am Donnerstagvormittag auf der Autobahn im Freistaat unterwegs, als er erst kurz nach der Anschlussstelle Pocking auf den Wagen einer 81-jährigen Autofahrerin aus dem Landkreis Freyung-Grafenau auffuhr und dann im dortigen Baustellenbereich in eine Betonleitwand krachte.

Statt vor Ort zu bleiben, flüchtete der 17-Jährige in ein an die A3 angrenzendes Maisfeld. Er konnte erst nach mehr als einer Stunde aufgefunden und in Gewahrsam genommen werden. Ein Hundeführer der Einsatzkräfte hatte den Flüchtigen entdeckt.

An der Suche waren außerdem noch zahlreiche Beamte der umliegenden Dienststellen sowie ein angeforderter Polizeihubschrauber beteiligt.

Die Autobahn musste im betroffenen Abschnitt aufgrund der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Die Folge war ein kilometerlanger Stau. Beide am Zusammenstoß beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 16.000 Euro.

Immerhin: Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt.