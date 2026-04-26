Vater fährt mit Sohn über A3: Gegenstand zerschmettert Windschutzscheibe
Von Marcel Gnauck
Regensburg - Ein Unbekannter soll einen Gegenstand von einer Autobahnbrücke bei Regensburg auf ein darunter fahrendes Auto geworfen haben.
In dem Wagen, der zwischen der Anschlussstelle Regensburg/Universität und Kreuz Regensburg auf der A3 unterwegs war, saß ein Vater mit seinem sieben Jahre alten Sohn, teilte die Polizei mit.
Der Gegenstand traf demnach am Samstag gegen 18 Uhr die Windschutzscheibe. Durch die Wucht des Aufpralls zerbrach die Scheibe.
Sowohl der 51-Jährige als auch der Junge blieben unverletzt. Ob es sich bei dem Gegenstand um einen Stein oder eine andere Sache handelte, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.
Um den Fall zu klären, hofft die Polizei auf Hinweise zum Täter. Zeugen können sich mit verdächtigen Beobachtungen unter der Telefonnummer 0941/5062921 melden.
Titelfoto: David Inderlied/dpa