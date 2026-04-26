Vater fährt mit Sohn über A3: Gegenstand zerschmettert Windschutzscheibe

Regensburg - Ein Unbekannter soll einen Gegenstand von einer Autobahnbrücke bei Regensburg auf ein darunter fahrendes Auto geworfen haben.

Die Polizei ermittelt nach einem Vorfall auf der A3 bei Regensburg. (Symbolfoto) © David Inderlied/dpa

In dem Wagen, der zwischen der Anschlussstelle Regensburg/Universität und Kreuz Regensburg auf der A3 unterwegs war, saß ein Vater mit seinem sieben Jahre alten Sohn, teilte die Polizei mit.

Der Gegenstand traf demnach am Samstag gegen 18 Uhr die Windschutzscheibe. Durch die Wucht des Aufpralls zerbrach die Scheibe.

Sowohl der 51-Jährige als auch der Junge blieben unverletzt. Ob es sich bei dem Gegenstand um einen Stein oder eine andere Sache handelte, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.