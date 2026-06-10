Sperrung auf der A3: Mercedes Vito brennt lichterloh

Rodgau - Ein Mercedes Vito geriet in Brand, eine Abfahrt von der A3 bei Rodgau in Südosthessen mussten für rund vier Stunden gesperrt werden.

Ein brennender Transporter sorgte für eine mehrstündige Sperrung einer Abfahrt von der A3. (Symbolbild) © 123RF/prathaan

Der Unfall ereignete sich am späten Dienstagabend, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte.

Demnach war ein Mann gegen 23 Uhr mit einem Transporter auf der Autobahn unterwegs und bemerkte dabei, dass der Wagen kein Gas mehr annahm.

Der Autofahrer wollte deshalb die A3 verlassen und steuerte die Abfahrt bei Rodgau an. "Kurz darauf fing der Wagen vermutlich aufgrund eines technischen Defekts Feuer", ergänzte ein Sprecher.

Der Mercedes-Fahrer konnte noch rechtzeitig aussteigen, er wurde nicht verletzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren rasch vor Ort und löschten den Fahrzeugbrand.