Schaden im sechsstelligen Bereich: 1000 Liter Diesel nach Unfall auf A3 ausgelaufen

Erlangen - Ein Sattelzug ist am frühen Mittwochmorgen in eine Baustelle auf der A3 gefahren und hat sich in der Mittelleitplanke verkeilt. Der Sattelzug habe rund 1.000 Liter Diesel verloren, die in ein Regenrückhaltebecken bei Erlangen gelaufen seien, teilte die Polizei mit.

Die Polizei hat die A3 gesperrt. (Archivfoto) © Andreas Arnold/dpa

Die Reinigungsarbeiten dauern demnach an. In Fahrtrichtung Würzburg sei aktuell mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden auf rund 120.000 Euro. Den Angaben nach geriet der 39-jährige Fahrer mit seinem Sattelzug in der Nacht am Autobahnkreuz Fürth/Erlangen auf den linken Fahrstreifen, der aufgrund von Bauarbeiten gesperrt war.

Der Lastwagen sei gegen einen Warnleitanhänger geprallt, der samt Zugfahrzeug dort geparkt war, und habe sich in der Mittelleitplanke verkeilt.

Der Lastwagen und das geparkte Gespann seien stark beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Umherfliegende Fahrzeugteile trafen demnach auf ein Auto auf der Gegenfahrbahn.