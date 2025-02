Vollsperrung auf A3: Lastwagen-Fahrer kracht in Gefahrgut-Lkw

Wörth an der Donau - Auf der A3 hat sich am frühen Mittwochmorgen ein schwerer Unfall mit drei Lkw im Landkreis Regensburg ereignet.

Ein dritter, ebenfalls geparkter Lastwagen wurde seitlich stark beschädigt. Die Polizei bestätigte, dass drei Lkw in den noch unklaren Unfallhergang verwickelt waren.

Demnach kam ein deutscher Lastwagen-Fahrer aus zunächst unklarer Ursache von der Fahrbahn ab und krachte in einen in einer Haltebucht geparkten ungarischen Lkw.

Laut ersten Informationen eines Reporters vor Ort ereignete sich der Crash gegen 2.30 Uhr bei der Anschlussstelle Kirchroth (Landkreis Straubing-Bogen) in Fahrtrichtung Passau.

Die A3 ist derzeit ab Wörth an der Donau komplett gesperrt. Den Informationen des Reporters zufolge bleibt die Sperrung noch bis in die Mittagsstunden bestehen. TAG24 berichtet an dieser Stelle nach, sobald neue Informationen vorliegen.