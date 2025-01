Vollsperrung der A3 nach Unfall: Ein Mensch in Klinik

Auf der A3 bei Limburg an der Lahn kam es am Dienstagabend zu einem Unfall mit einer verletzten Person: Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Köln voll gesperrt!

Von Florian Gürtler

Limburg an der Lahn - Ein Unfall sorgte für eine Vollsperrung der A3 in Fahrtrichtung Köln: Bei dem Crash am gestrigen Dienstagabend wurde eine Person verletzt.

Nach einem Unfall sperrte die Polizei die A3 bei Limburg - eine verletzte Person wurde vom Rettungsdienst behandelt und in einer Klinik gebracht. (Symbolbild) © Montage: Bernd Thissen/dpa, Roberto Pfeil/dpa Ein Schwerlastzug inklusive Begleitfahrzeug war gegen 20.33 Uhr auf der Autobahn in nördlicher Richtung unterwegs, wie die Polizei in Westhessen in der Nacht mitteilte. Dabei seien auf einem Tieflader unter anderem Lastwagen-Reifen transportiert worden. Bei Elz nahe Limburg an der Lahn löste sich einer dieser Reifen aus noch unbekannter Ursache von der Ladefläche und fiel auf die Fahrbahn der A3. Der Lastwagen-Reifen krachte gegen einen Kleintransporter, der hinter dem Schwertransport fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls geriet der mit vier Personen besetzte Transporter ins Schleudern, er kam "quer auf der Fahrbahn zum Liegen", wie ein Sprecher hinzufügte.

Sperrung der A3 bei Limburg in Fahrtrichtung Köln