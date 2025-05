A38 voll gesperrt: Auffahrunfall sorgt für Kettenreaktion mit mehreren Fahrzeugen

Leipzig - Wegen eines Unfalls mit gleich mehreren beteiligten Fahrzeugen ist die A38 bei Leipzig in Fahrtrichtung Dresden aktuell voll gesperrt.

Alles in Kürze

Was genau sich zutrug, war zunächst jedoch unklar. "Unsere Kollegen sind bereits vor Ort und nehmen den Fall auf", erklärte der Sprecher. "Nach unserem aktuellen Kenntnisstand wurden zwei Menschen leicht verletzt."

Bisherigen Informationen zufolge soll ein Fahrzeug auf ein Auto aufgefahren sein. Dies habe zu eine Verkettung von Ereignissen ausgelöst, in deren Folge insgesamt vier Fahrzeuge verunfallten.

Wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums gegenüber TAG24 erklärte, hatte sich der Crash gegen 13.05 Uhr in Höhe des Kreuzes Leipzig-Süd, an der Ausfahrt zur B2 ereignet.

Die Autobahn musste in Folge des Unfall in Richtung Dresden vorübergehend voll gesperrt werden. Auch in den Verkehrswarnmeldungen wies die Polizei auf das Unglück hin.