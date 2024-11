Fatale Kettenreaktion auf A38 bei Leipzig: Mehrere Verletzte

Markkleeberg - Schwerer Unfall auf der A38 : Mehrere Autos sind am Freitagabend südlich von Leipzig miteinander kollidiert.

Kurz vorm Kreuz Leipzig-Süd geschah der Unfall.

Nach Polizeiangaben kam es vor dem Kreuz Leipzig-Süd kurz nach 18 Uhr in Fahrtrichtung Göttingen zu dem Crash.

Insgesamt vier Autos sind miteinander zusammengestoßen. Der Fahrer (33) eines BMW habe den Angaben zufolge zu spät bemerkt, dass die Fahrzeuge vor ihm aufgrund einer Baustelle die Geschwindigkeit verringerten.

Und so fuhr er auf einen Audi vor ihm auf, infolgedessen dieser in einen Renault und dieser wiederum in einen weiteren Audi geschoben wurde.

Die drei Fahrer der vorausfahrenden Fahrzeuge, drei Männer im Alter von 32, 38 und 39 Jahren, wurden verletzt und mussten ambulant versorgt werden. Es entstand laut Polizei ein Schaden von rund 50.000 Euro.