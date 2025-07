Lastwagen schleudert von A38 und kippt um: Autobahn bis zum nächsten Tag voll gesperrt

Markranstädt - Schwerer Unfall mit Folgen: Ein Lastwagen samt Anhänger ist am Dienstagnachmittag auf der A38 bei Leipzig verunglückt. Die Autobahn war bis zum Mittwochmorgen gesperrt.

Alles in Kürze

Der 26-jährige Fahrer wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Unglück geschah bereits gegen 16.10 Uhr in Fahrtrichtung Göttingen, wie Sprecherin Carola Baust vom Zentralen Verkehrs- und Autobahndienst in Halle auf TAG24-Anfrage berichtete.

Für die Bergungsarbeiten musste die Autobahn in Richtung Göttingen ab circa 21 Uhr voll gesperrt werden. "Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Leipzig Süd-West abgeleitet", so die Sprecherin.

Erst am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr konnte die A38 wieder freigegeben werden.