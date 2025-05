Tödlicher Unfall auf A38: BMW-Fahrer kracht in Lkw-Heck

Heilbad Heiligenstadt - In den frühen Morgenstunden ist auf der A38 zwischen Leinefelde-Worbis und Heiligenstadt ein Auto unter einen Lkw geraten. Für eine Person endete der Unfall tödlich.

Alles in Kürze

Auf der A38 in Thüringen kam es am Mittwochmorgen zu einem tödlichen Unfall. © Feuerwehr Breitenbach , Silvio Dietzel

Rund einen Kilometer hinter der Anschlussstelle Leinefelde-Worbis in Fahrtrichtung Göttingen war ein BMW unter den Auflieger eines Lastwagens geraten.

Laut Angaben der Autobahnpolizei war der 41-jährige BMW-Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache ungebremst auf das Heck des Lkw aufgefahren. Wie die Beamten weiter erklärten, habe sich das Auto nicht unter dem Lkw verklemmt, sondern kam frei hinter diesem zum Stehen. Durch den Aufprall wurden der Fahrer und seine 21-jährige Beifahrerin im BMW eingeklemmt.

Vor Ort stellte sich dann allerdings heraus, dass der Fahrer des Autos tödlich verletzt wurde. Er verstarb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Die schwer verletzte Beifahrerin wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die A38 war in Fahrtrichtung Göttingen wegen nach dem Unfall rund dreieinhalb Stunden gesperrt. Zwischenzeitlich konnte der linke Fahrstreifen freigegeben werden, um den Verkehr an der Unfallstelle vorbeizuführen. Gegen 11 Uhr wurde erneut eine Vollsperrung eingerichtet. Grund hierfür waren Reinigungsarbeiten auf der Fahrbahn. Gegen 12.40 Uhr war die zweite Vollsperrung dann wieder aufgehoben.